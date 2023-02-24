Во Владивостоке похолодает до -4°C. Фото: Александр ГЛУЗ

В пятницу, 24 февраля, в некоторых районах Приморья ожидается небольшой снег. Ветер в крае западный и северо-западный умеренный. Столбики термометров на протяжении дня покажут до -1...-10°C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадки не предвидятся. Сильные порывы северо-западного и западного ветра. Температура воздуха в приморской столице достигнет -2...-4°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер в городе северо-западный и западный умеренный. Похолодает до -2...-4°C.

В Находке также ожидается переменная облачность, без осадков. Порывы северо-западного ветра умеренные. Столбики термометров покажут до -1...-3°C.

Напомним, что главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказывал, какой ожидается погода в крае в конце последнего месяца зимы. По его словам, температура воздуха может подняться выше +10°C.

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