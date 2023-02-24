Во Владивостоке ожидается подорожание билетов на теплоходы до ближайших островов

Постановление появилось на сайте администрации города.
Фото: Администрация Владивостока
Во Владивостоке вслед за подорожанием проезда в автобусах увеличится стоимость и морских перевозок из приморской столицы на острова Попова, Рейнеке, Песчаный и Русский. Постановление об этом появилось на сайте администрации города, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Путь из Владивостока до Попова и Рейнеке жителям этих островов обойдется в 79 рублей, остальные пассажир смогут приобрести билет за 209 рублей.
С Попова на Рейнеке, а также из приморской столицы на Русский островитяне смогут добраться за 40 рублей, туристы – за 102 рубля.
Билет из Владивостока на полуостров Песчаный для жителей села Береговое подорожает до 79 рублей, для всех остальных – до 135 рублей.
Стоимость морских перевозок изменится 15 марта.
Напомним, что с 1 марта в приморской столице подорожает и дифференцированная стоимость проезда в автобусах. Оплата транспортной картой поднимется до 32 рублей, банковской – до 35 рублей, а наличными – до 40 рублей.
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