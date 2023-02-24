Семинар об исламе на Дальнем Востоке прошел в соседней от Приморья области

Мероприятие прошло в Южно-Сахалинске. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Дальний Восток – макрорегион, где соседствуют люди разных национальностей и конфессий. В соседней от Приморья Сахалинской области прошел первый семинар-конференция «Традиционный ислам на Дальнем Востоке в духовно-нравственной модели национальной безопасности России», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На мероприятии выступил муфтий Дальнего Востока Ахмад хазрат Гарифуллин:

– В исламе есть такое понятие, если человек засыпает сытым, зная, что сосед голоден, значит, вера его не истинна. Хорошо, что в нашей стране не стали закрывать глаза на то, что происходит рядом, с нашими соседями. Истина восторжествовала.

По словам Ахмада, всем жителям России стоит проявить усилие, усердие и терпение, а все мусульманское сообщество будет поддерживать спецоперацию. Участники конференции почтили минутой молчаний память погибших при выполнении задач СВО солдат.

Участники конференции почтили минутой молчаний память погибших на СВО солдат. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Стоит отметить, что в Приморье проживают представители 158 различных народов, на территории края работают 49 некоммерческих организаций в сфере межнациональных отношений.

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