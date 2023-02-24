Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток24 февраля 2023 0:28

Семинар об исламе на Дальнем Востоке прошел в соседней от Приморья области

На мероприятии выступил муфтий ДФО Ахмад хазрат Гарифуллин
Павел САХАРОВСКИЙ
Мероприятие прошло в Южно-Сахалинске.

Мероприятие прошло в Южно-Сахалинске.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Дальний Восток – макрорегион, где соседствуют люди разных национальностей и конфессий. В соседней от Приморья Сахалинской области прошел первый семинар-конференция «Традиционный ислам на Дальнем Востоке в духовно-нравственной модели национальной безопасности России», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На мероприятии выступил муфтий Дальнего Востока Ахмад хазрат Гарифуллин:

– В исламе есть такое понятие, если человек засыпает сытым, зная, что сосед голоден, значит, вера его не истинна. Хорошо, что в нашей стране не стали закрывать глаза на то, что происходит рядом, с нашими соседями. Истина восторжествовала.

По словам Ахмада, всем жителям России стоит проявить усилие, усердие и терпение, а все мусульманское сообщество будет поддерживать спецоперацию. Участники конференции почтили минутой молчаний память погибших при выполнении задач СВО солдат.

Участники конференции почтили минутой молчаний память погибших на СВО солдат.

Участники конференции почтили минутой молчаний память погибших на СВО солдат.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Стоит отметить, что в Приморье проживают представители 158 различных народов, на территории края работают 49 некоммерческих организаций в сфере межнациональных отношений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.