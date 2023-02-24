В Приморье завершились поиски мальчика, пропавшего накануне Дня защитника Отечества

Где все это время был ребенок, неизвестно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье нашелся юный школьник, который пропал накануне Дня защитника Отечества. Об этом сообщили волонтеры «Примпоиска» в своем Telegram-канале.

Мальчик ушел из дома еще в среду, 22 февраля, и не вернулся домой. Информация о его пропаже появилась 23 числа, спустя почти полчаса после ее публикации ребенка нашли. Волонтеры не раскрыли детали, где и при каких обстоятельствах обнаружили мальчика, где он пропадал. Самое важное, что Борислава Б. вернули родителям живым и здоровым.

Напомним, что 19 февраля прошло ровно десять лет с тех пор, как восьмилетняя девочка Настя Луцишина возвращалась домой с тренировки, но дойти до пункта назначения ей было не суждено: девочку убили.

Лишившего девочку жизни мужчину нашли, спустя год ему вынесли приговор по двум статьям –9,5 и 19 лет колонии строгого режима.

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