Оторвало ноги в собственном гараже: страшный взрыв лишил жизни приморца

Расследованием занялся Следственный комитет по Приморью.

Трагичная история развернулась минувшим днем в одном из приморских городов. Как рассказали читатели «Комсомольской правде – Владивосток», погиб мужчина во время сварочных работ. Подробности – в материале.

По информации приморцев, произошло все 23 февраля в Дунае. Мужчина что-то варил сваркой в своем гараже, но по неизвестным причинам внутри помещения рванул газовый баллон. Последствия взрыва ужасные – жителю оторвало руки и ноги. На шум сбежались соседи, хотели узнать, что случилось и помочь, но было уже поздно.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу краевого минздрава, однако в министерстве не подтвердили информацию о случившемся. Журналист также обратился в Следственный комитет по Приморью, ведомство работает по этому делу.

Известно, что мужчине было 39 лет (1984 года рождения), от взрыва у него пострадали только ноги. Но до сих пор остается загадкой, по какой же причине взорвался газовый баллон, ответ на этот вопрос предстоит узнать специалистам.

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