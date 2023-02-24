Похороны погибшего на СВО экс-депутата думы Владивостока пройдут 1 марта

Дмитрий Ямщиков. Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Во Владивостоке прощание с экс-депутатом городской думы Дмитрием Ямщиковым пройдет 1 марта в 12:00, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Церемония прощания состоится в Доме офицеров флота на Светланской, 48. Место похорон – Морское кладбище на Аллее Славы, а поминальный обед пройдет в ресторане «Охотный двор» на Фадеева, 32а.

Напомним, что политики погиб в зоне специальной военной операции на Украине. О его смерти 18 февраля сообщил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы IV созыва Михаил Веселов.

В состав думы Владивостоке Дмитрий Ямщиков входил с 2021 по 2017 годы.

Напомним, что в Приморье матери погибшего участника СВО Сергея Деменчука передали орден Мужества. Как рассказала «Комсомолке» Надежда Соболева, она до сих пор получает письма от друзей сына.

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