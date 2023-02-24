Загадочную смерть лошади, найденную в лесу, обсуждают жители Приморья

Труп животного находился в Шкотовском районе. Фото: принтскрин видео.

В Приморье в Шкотовском районе инспекторы охотнадзора нашли в лесу мертвую лошадь. Сперва можно подумать, что погибла она от нападения полосатого хищники, но специалисты центра «Амурский тигр» эту идею опровергли. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за чего или кого именно погибло животное, сказать пока сложно. Но возникает другой вопрос: как оно оказалась в лесу? Специалисты предполагают, что лошадь принадлежала одному из местных жителей, который после ее смерти выкинул бедолагу в тайгу на съедение другим зверям или птицам.

Примерно в километре от лошади инспекторы обнаружили следы тигра, однако он к смерти животного не причастен и никак не заинтересовался трупом.

В комментариях под постом некоторые предположили, что животное оказалось в лесу не по вине хозяина.

– Ее видимо украли и привели в тайгу, только вот лошадь без воды не может жить.

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