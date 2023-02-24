Волна отключений холодной воды накроет Владивосток в конце февраля

Об отключениях рассказали в пресс-службе Примводоканала Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В столице Приморья 28 февраля и 1 марта из-за плановых ремонтных работ временно отключат холодную воду. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Примводоканала, первые отключения 28 февраля начнутся в 9:00 и завершатся в 19:00. Без воды останутся жильцы домов на Архангельской, 25, Сочинской 1, 3.

В этот же день отключение воды ожидается и в 10:00. Пройдет оно в здания на улицах Адмирала Фокина, 16, 16а, 18, 20, 23, 23а,23б, 25, 27, 22, 24, 26а, 26, 29, 31; Лазо, 3, 6, 9, 2, 6б, 6в; Океанский проспект, 5, 7, 9/11, 8; Почтовая, 2-32; Почтовый переулок, 5-9; Петра Великого, 3а, 3; Светланская, 21, 23, 23а, 23б, 27, 31в, 31, 31/3, 35, 37, 41, 41а, 43, 45, 39а, 39б, 49, 51а, 51-7; Уборевича, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 6а, 8, 10а, 10/9, 10/2, 10/3, 10/4, 10/6. Возобновят подачу ХВС в 18:00.

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