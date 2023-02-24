Известному своим заявлением против власти шаману продлили срок принудительного лечения в Уссурийске

Решение принял Уссурийский суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уссурийске продлили срок принудительного лечения шамана Александра Габышева, который получил известность благодаря своему пешему путешествию из Якутии до Москвы.

Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе краевой прокуратуры, принудительное лечение шаману продлили на полгода.

– Поскольку больница в своем заключении вновь указала на общественную опасность Александра, при этом подтвердив отсутствие у него агрессии к окружающим и к себе, я ходатайствовал о проведении судебной психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского в Москве, ответ суда — отказ, – рассказал в своих социальных сетях адвокат Габышева Алексей Пряшников.

По словам юриста, следующее освидетельствование состоится после майских праздников, также он надеется, что уже в июне шаман покинет Уссурийск.

Напомним, что якут находится в психиатрической больнице в Уссурийске с апреля 2022 года, но почему его перевели в приморское медучреждение – неизвестно. В пешее путешествие до столицы России он отправился еще в 2019 году. Но по дороге его задержали по подозрению в экстремизме.

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