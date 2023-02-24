Есть первые жертвы: что произошло в жилом дворе во Владивостоке

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке неизвестные в районе жилых домов на Тухачевского, заменили знак «Остановка запрещена» на «Уступи дорогу». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О поступке автоподставщиков сообщили местные жители в социальных сетях. По их словам, произошло все до Дня защитника Отечества, в проезде между 28-м и 70-м домами. Неизвестные приехали на автомобиле Subaru со снятыми номерами, демонтировали знак запрещающий парковку и заменили его на «Уступи дорогу».

– Нехорошие люди надеются на европротокол, чтобы стрясти денег со страховой, а жертве максимально усложнить жизнь. Уже есть первые жертвы, – рассказывают приморцы.

Кстати, произошло все до Дня защитника Отечества, а случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе МБУ «Содержание городских территорий» корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали, что в пятницу, 24 февраля фальшивый знак был снят, 25 числа специалисты вернут правильный знак.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.