В целом в крае днем ожидается -3°C на термометрах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

25 февраля обещает жителям Приморского края спокойную и относительно теплую погоду. Например, во Владивостоке с утра столбики термометров покажут -9°C, но в течение дня поднимутся до -2°C. Солнечно будет весь день, порывы ветра достигнут максимум 9 метров в секунду.

В Уссурийске температура ниже, чем в столице Приморья: -14°C. Однако, в городе также солнечно. Максимальная скорость ветра: 4 метра в секунду. В целом температура воздуха на протяжении дня будет находиться в диапазоне от -15...-2°C.

Находку солнце тоже не обделило теплом. Утром на термометре -9°C, ближе к обеду велика вероятность, что значения поднимутся до -3°C. Порывы ветра до 7 метров в секунду.

В целом в крае днем температура составит -3°C, однако из-за ветра ощущаться она будет, как -7°C. Влажность воздуха составит около 75%. Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей.

Напомним, ранее глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, какая обстановка ожидается в конце февраля, а также сделал предварительный прогноз на 8 марта.

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