В Приморье мошенники настроили пенсионерку против ее племянника и убедили перевести им почти два миллиона рублей

Мошенники воспользовались одной из своих хитрых схем. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Уссурийске в полицию обратилась 63-летняя местная жительница. Злоумышленники обманули ее и похитили 1 814 000 рублей.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина. Представившись заместителем начальника отдела по экономическим преступлениям одного из подразделений полиции Москвы, сообщила, что в банк пришел ее племянник и по доверенности, оформленной на имя заявительницы, пытается снять с ее счета все денежные средства. Она убедила пенсионерку срочно поехать в ближайшее отделение банка, снять со счета все деньги и перечислить их на «безопасные счета», которые ей продиктуют «правоохранители».

Пенсионерка отправилась к ближайшему банкомату и сняла все сбережения в сумме 1 614 000 рублей. Потом он заняла у своей соседки еще 200 000 рублей. И все деньги перевела злоумышленникам. Спохватилась слишком поздно, когда уже выполнила 123 операции в терминале банкомата на сумму 1 814 000 рублей.

Осознав, что отдала деньги аферистам, пенсионерка обратилась в полицию. В следственном подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о популярных схемах мошенников в 2023 году. Голос на том конце трубки может представиться вашим родственником, сотрудником полиции или прокуратуры, специалистом банка. Не вступайте в диалог, прекратите разговор и перезвоните в полицию, банк и своим близким в случае, если лжесотрудник какой-нибудь организации попросил вас назвать данные карты или даже пароль, а также перевести деньги.

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