На Камчатке спасатели помогли двум женщинам, которые стали заложницами собственных ювелирных украшений

Подбирайте тщательнее ювелирные украшения. Фото: КГКУ ЦОД

На камчатке специалисты краевого поисков-спасательного отряда КГКУ ЦОД всего за пару часов освободили двух женщин от колец, которые неожиданно намертво впились в кожу.

Утром, 24 февраля, за помощью к спасателям обратилась местная жительница. Она рассказала, что некоторое время назад получила травму руки, развился отек и кольцо, которое она всегда носила, врезалось в кожу. Чтобы вызволить «пленницу ювелирки» пришлось использовать специальное оборудование - гравировальную бормашину. Вообще, ее используют для выполнения широкого спектра работ, от шлифования до полировки, но в этом случае, с помощью него сняли украшение, которое внезапно стало опасным для здоровья его владелицы.

Когда спасатели помогли женщине, через час получили еще один вызов из травмпункта. Они отправились на место, там их ждала девушка с той же проблемой. Специалисты разрезали кольцо и освободили руку пострадавшей.

Спасатель краевого поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД Антон Ильенко объяснил, что такие случаи далеко не редкость. Дабы избежать подобных проблем, нужно куда тщательнее подбирать размер украшений, особенно это касается детей и подростков, а также тех, кто склонен к отекам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Добилась перевозки, сопровождала в вертолете: как приморский врач спасла женщину, которая три года ждала операцию

Медик из Приморья, перевозившая тяжелую пациентку в Хабаровск, рассказала, почему это был особенный случай (подробнее)

Приморский врач спасла жизнь пациентке на борту воздушного судна, летевшего в Хабаровск

Она оказывала помощь пенсионерке на протяжении трех часов (подробнее)

Выиграй годовую карту в фитнес-клуб. Как принять участие в фотоконкурсе «Самый лучший папа» от «Комсомолки»?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.