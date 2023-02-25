Во Владивостоке у каждого второго отца-медалиста дети оканчивают школу с медалью

У детей, чьи папы когда-то окончили школу с отличием, есть неплохие шансы на такой же высокий результат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем лучше учились родители, тем лучше справляются со школьной программой их дети. Причем оценки ребят больше зависят от успеваемости их отцов, чем матерей: о том, что у ребенка есть знак отличия «За особые успехи в учении», сообщили 50% пап и 42% мам из Владивостока, закончивших в свое время школу с золотой или серебряной медалью.

Результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показали, что у детей, чьи папы когда-то окончили школу с отличием, есть неплохие шансы на такой же высокий результат. У 48% отцов, которые учились в основном на «отлично», дети оканчивают школу с тем же результатом. Преимущественно на четверки окончили школу дети 68% пап-хорошистов. А вот отцы-троечники чаще сообщали, что дочери и сыновья превзошли их успехи и окончили альма-матер на четверки (43%). У матерей, закончивших школу с медалью, дети тоже нередко вырастают медалистами: о таком результате сообщили 42% женщин. 4 из 10 жительниц Владивостока, которые учились в основном на пятерки, сумели воспитать отличников. Большинство мам-хорошисток (57%) сообщило, что в аттестатах их детей — в основном четверки. Женщины, в чьих аттестатах больше троек, чаще всего говорили, что их сын или дочь окончили школу с теми же оценками (51%).

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