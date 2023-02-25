Приморцам рассказали, как привлечь к ответственности шумного соседа

Напоминаем в какое время нельзя шуметь, чтобы не стать тем самым ненавистным соседом. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жителям Приморского края напомнили, что делать, если рядом поселился шумный сосед. За 2022 год полицейские составили 6,5 тысяч протоколов о нарушении тишины и покоя. Рассказываем, как поступить и что делать, если нет покоя от громких жильцов. А также напомним правила, дабы не оказаться тем самым нелюбимым соседом.

Нельзя шуметь с 22.00 до 9.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно). Тишину стоит соблюдать также с 23.00 до 10.00 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни. Исключением является празднование Нового года в период с 22.00 часов 31 декабря до 06.00 часов 1 января

С 13.00 до 15.00 часов ежедневно запрещается нарушать тишину. Что может нарушить покой соседей в эти часы? Использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, на (в) объектах торговли, общественного питания, организации досуга, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах.

Также в этот список входят проведение ремонтных работ, переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирном доме, проведение видов работ с применением механических средств и технических устройств, за исключением аварийных работ по предотвращению последствий, нарушивших жизнедеятельность населения.

Ответственность за нарушение тишины может также понести владелец автомобиля, который вовремя не среагировал на долгую работу сигнализации.

Такие действия, как стук в жилую дверь, громкий стук, не связанный с ремонтными работами, звуки, издаваемые малолетними детьми, животными, когда они бегают по квартире и тому подобное, образуют естественный неконтролируемый шум и влекут за собой нарушение покоя других граждан, однако не образуют состава административного правонарушения, наравне с шумом, издаваемым в разрешенное время.

Приморцев, чье право на покой нарушено, обратившихся в органы правопорядка, просят оказать содействие прибывшим сотрудникам полиции: указать данные свидетелей, соседей (желательно двух или более). Дать объяснение, принять возможные меры фиксации события правонарушения, например, сделав видео-аудиозапись на телефон, зафиксировать приметы внешнего источника шума (автомашины или иное) и передать их приехавшим сотрудникам с целью сбора доказательной базы о наличии противоправного события. Иначе, в связи с отсутствием доказательств правонарушения, соседа невозможно будет привлечь к ответственности.

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