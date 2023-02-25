МГУ имени Невельского готовит старшеклассников из Владивостока к ЕГЭ совершенно бесплатно

Занятия вновь начинаются в вузе после длительных выходных 25 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГЭ не за горами и владивостокские школьники подходят к этому вопросу серьезно и осознанно. К тому же у них есть прекрасная возможность повысить свои знания. Морской государственный университет имени адмирала Г.И Невельского проводит бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ по профильной математике. На базе вуза к обучению приступило 100 старшеклассников.

Как рассказали представители МГУ, первый сбор состоялся на прошлой неделе. Ребята прошли входящее тестирование, которое определило их уровень знаний. Благодаря итогам теста педагоги смогли понять, какие темы с учениками необходимо проработать более детально. Факультативы ведут три преподавателя университета. Учеба проводится в нескольких группах до 15 человек.

Несмотря на длительные выходные, подготовку решено не прерывать, поэтому занятия начинаются в вузе сегодня, 25 февраля.

Напомним, для одиннадцатиклассников Владивостока стартовали бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ по профильной математике. Занятия посещают более 280 человек на базе Владивостокского государственного университета и Морского государственного университета. В рамках курса педагоги будут разбирать с группами ту часть заданий, которая позволит ребятам уверено перешагнуть порог проходных баллов.

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