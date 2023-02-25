Для гостей и жителей города подготовили яркую праздничную программу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Весна идет, весне дорогу! 26 февраля, жителей и гостей Владивостока приглашают на городской праздник Масленицы. Проводы зимы пройдут на набережной Спортивной гавани. Основные гуляния развернутся у фонтана.

В 11:45 у спорткомплекса «Олимпиец» начнется праздничное шествие «Масленичный поезд». Одним из атрибутов гуляний на Руси были наряженные лошадиные упряжки-тройки. Их украшали лентами и колокольчиками, а затем отправлялись в путь «поездом». Всех встречных звали на одно большое гуляние.

С 12:00 до 16:00 на площадке у фонтана состоится концерт, также все желающие смогут поучаствовать в тематических мастер-классах и продегустировать блины. Ну, куда же без них в этот праздник?

Также с 12:00 до 14:00 состоится интерактивная игра «Качешок». Она представляет собой традиционную масленичную забаву для детей. Устанавливается высокий шест, к которому прикрепляются разноцветные длинные ленты. Ребятишки хватаются за них и бегают вокруг.

С 13:00 до 15:50 будет работать интерактивная зона «Масленичный столб с подарками». Это состязание в силе и ловкости. Задача участников – забраться на столб и выбрать себе подарок из размещенных на его верхушке.

В 16:30 на площадке состоится кульминация праздника – традиционное сожжение чучела Масленицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Масленица во Владивостоке и Приморье в 2023 году: куда сходить и что посмотреть

Рассказываем, как и где отметить масленичную неделю в Приморье (подробнее)

Выиграй годовую карту в фитнес-клуб. Как принять участие в фотоконкурсе «Самый лучший папа» от «Комсомолки»?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.