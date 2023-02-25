Во Владивостоке на фестивале «Здоровая кухня Приморья» гуру кулинарии поборются за звание лучшего повара

Лучший из лучших будет удостоен звания Бренд-Шефа проекта «Здоровая кухня Приморья». Фото: Иван ВИСЛОВ

Во Владивостоке пройдет первый этап конкурса «Здоровая кухня Приморья». Это состязание для профессионалов ресторанной сферы, посвященный теме полезного питания и здорового образа жизни. Битва за звание лучшего повара началась в субботу, 25 февраля.

Профессионалов - участников конкурса ждут открытые состязания, на которых они представят «собственное прочтение» понятия «здоровое питание». В мероприятии принимают участие повара, су-шефы, шеф-повара, кондитеры и шеф-кондитеры из Приморского края. К участию допускается не более 15 конкурсантов. Каждому выделено лишь по 40 минут на приготовление и презентацию блюда, отвечающего идее фестиваля.

Жюри оценит представленное кулинарное произведение в баллах и проведет дегустацию. Лучший из лучших будет удостоен звания Бренд-Шефа проекта «Здоровая кухня Приморья».

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