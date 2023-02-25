Приморская русалка выбралась на берег и испекла блины

Празднование Масленицы в полном разгаре. Фото: Татьяна Ходова

Знаменитая приморская русалка Анастасия Слободчикова знает толк в приготовлении блинов. С ярким фиолетовым хвостом, сковородкой и ингредиентами для традиционного блюда на Масленицу девушка проводила зиму.

Блинчики с пылу, с жару! Фото: Татьяна Ходова

Это далеко не первая креативная кулинарная идея приморской красавицы. Например, в 2021 году она приготовила кастрюлю пельменей прямо в ледяном море. Приморцы оценили смелость и юмор жительницы Владивостока, как тогда, так и сейчас. Приятно увидеть на берегу прелестную русалку, которая не только песню споет, но еще и блинами накормит. Кто его знает, может быть, знаменитая сказка «Русалочка» закончилась бы иначе, знай главная героиня рецепт вкусных блинчиков. Наверное, и никакая морская ведьма не понадобилась бы.

Напомним, ранее «Комсомолка» составила «индекс блина» для жителей Владивостока. Испечь блины на Масленицу в 2023 году обойдется жителям столицы Приморья в 173 рубля с одного литра молока. Из расчета, что в среднем с таким количеством продуктов можно напечь около 20 блинов, то получится, что цена одного блина – менее 8 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Индекс блина: во сколько жителям Владивостока обойдутся традиционные угощения на Масленицу 2023 года

Жители Владивостока не потратят на блинчики на Масленицу и 200 рублей (подробнее)

Приморская русалка приготовила пельмени в ледяном море

Анастасия Слободчикова оригинально поделилась фирменным рецептом традиционного русского блюда (подробнее)

Выиграй годовую карту в фитнес-клуб. Как принять участие в фотоконкурсе «Самый лучший папа» от «Комсомолки»?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.