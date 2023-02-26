В последний выходной зимы в Приморье потеплеет до +7°C

Минимальная температура воздуха во Владивостоке достигнет +1°C.
Фото: Вадим ПОПОВ
В воскресенье, 26 февраля, осадки в Приморье не ожидаются. Ветер в крае западный и юго-западный умеренный. Столбики термометров покажут от -6°C до +7°C.
В приморской столице переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер умеренный западных и юго-западных направлений. Температура воздуха во Владивостоке поднимется до +1...+3°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ожидается умеренный западный ветер. В городе потеплеет до +2...+4°C.
В Находке переменная облачность, осадки не предвидятся. Порывы западного и юго-западного ветра умеренные. Столбики термометров покажут до +3...+5°C.
Напомним, что ранее синоптики портала Примгидромет озвучили прогноз погоды на конец февраля и Международный женский день. По информации специалистов, температура воздуха превысит отметку в +1°C, а в некоторых районах перейдет порог в +10°C.
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