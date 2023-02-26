В последний выходной зимы в Приморье потеплеет до +7°C

Минимальная температура воздуха во Владивостоке достигнет +1°C. Фото: Вадим ПОПОВ

В воскресенье, 26 февраля, осадки в Приморье не ожидаются. Ветер в крае западный и юго-западный умеренный. Столбики термометров покажут от -6°C до +7°C.

В приморской столице переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер умеренный западных и юго-западных направлений. Температура воздуха во Владивостоке поднимется до +1...+3°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ожидается умеренный западный ветер. В городе потеплеет до +2...+4°C.

В Находке переменная облачность, осадки не предвидятся. Порывы западного и юго-западного ветра умеренные. Столбики термометров покажут до +3...+5°C.

Напомним, что ранее синоптики портала Примгидромет озвучили прогноз погоды на конец февраля и Международный женский день. По информации специалистов, температура воздуха превысит отметку в +1°C, а в некоторых районах перейдет порог в +10°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.