С улиц Владивостока продолжают демонтировать незаконные гаражи и павильоны

Работы прошли на 2-й Шоссейной и Лермонтова. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Во Владивостоке муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» продолжает демонтировать незаконные постройки на улицах города. На днях под снос пошли торговые точки на 2-й Шоссейной и Лермонтова, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На улице 2-я Шоссейная, 14, демонтировали павильон, где ранее продавали цветы, а на Лермонтова, 68, – киоск с фаст-фудом. Представители службы «Содержание городских территорий добавили, что на этой неделе также убрали и самовольно установленные гаражи на Светланской, 108, и Курчатова, 33, а также нежилые постройки в районе бухты Лазурной.

Самовольно установленные гаражи убрали на Светланской, 108, и Курчатова, 33. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

В мэрии владельцам незаконные объектов напоминают: если на гараже или павильоне появляется акт об освобождении самовольно занятого участка, лучше не ждать и убрать постройку самостоятельно, иначе ее принудительно демонтируют и отправят на площадку временного хранения.

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