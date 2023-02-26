Один из банков Владивостока попал в санкционный список США

од санкции попали 22 физических и 83 юридических лица России. Фото: Даниил ОПАРИН

США ввели новый пакет санкций, в который попали несколько российских банков, в том числе и владивостокский. По словам представителей местной организации, ограничения начнут действовать с мая этого года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации министерства финансов США, под санкции попали 22 физических и 83 юридических лица России. Владивостокский банк «Приморье» также включили в «черный список».

В пресс-службе организации прокомментировали ситуацию:

– В отношении банка ограничения начнут действовать с 25 мая 2023. Мы продолжим работать в штатном режиме, будем оказывать банковские услуги физическим и юридическим лицам. Все подразделения, офисы, банкоматы, приложения и карты на территории России продолжают работать без изменений.

Представители организации добавили, что карты Union Pay могут оказаться заблокированным, поэтому перед поездкой в другую страну лучше снять наличные.

Стоит отметить, что под санкции попал и новосибирский банк «Левобережный».

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