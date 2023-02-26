О погоде рассказали специалисты Примгидромета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики портала Примгидромет озвучили прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. По словам специалистов, жителям и гостям стоит готовиться к снегопаду. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на понедельник, 27 февраля, осадки не ожидаются. Столбики термометров опустятся до -8...-15°C, на северо-востоке – до -16...-22°C, на побережье – до -2...-7°C. Днем температура воздуха возьмет курс на потепление и поднимется до +3...+9°C, а в некоторых континентальных районах преодолеет отметку в +10°C.

В последний день зимы, 28 февраля, в край ворвется небольшой снегопад. День обещает быть прохладнее предыдущего на 2-5 градусов.

В ночь на среду, 1 марта, минимальная температура воздуха составит -11...-20°C, в горных районах -21...-27°C, а на побережье -4...-10°C. Днем столбики термометров достигнут от +3°C на юге до -6°C на севере. Небольшие осадки сохранятся.

Во Владивостоке 27 февраля ожидается потепление: до -2...-5°C ночью и до +4...+7°C, снегопад не предвидится. В последующие двое суток возможны небольшие осадки, в город ворвется холод: по ночам столбики термометров опустятся до -6...-10°C, днем достигнут отметки в 0°C.

Напомним, что главный синоптик края Борис Кубай прокомментировал информацию о рекордных снегопадах, которые могут обрушиться на Приморье в марте.

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