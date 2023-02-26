Живого места не осталось: страшная авария произошла на трассе в Приморье

Из-за аварии погибли два человека. Фото: telegram-канал @nakhodkavirtuall.

Серьезная авария со смертельным исходом произошла в минувшую субботу, 25 февраля, в Приморье. По информации пресс-службы УМВД по краю, Toyota Brevis не справился с управлением. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, ДТП случилось на 97-м километре трассы «Терней – Рудная Пристань». Toyota Brevis управлял 22-летний приморец, в какой-то момент он не справился с управлением, вылетел с проезжей части в кювет и врезался в дерево. Водитель, а также его 21-летний пассажир погибли от травм, не совместимых с жизнью.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины, которые могли спровоцировать. По информации пресс-службы УМВД, ДТП случилось днем.

Авария получила большой резонанс в социальных сетях.

– Дорогие водители, сбавляйте скорость в зависимости от качества дорог, – просят приморцы в комментариях.

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