В Приморье из-за пожара в летней кухне пострадал пожилой мужчина

Причины пожара пока неизвестны. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В ночь на 26 февраля в одном из сел в Приморье произошел пожар в летней кухне. Из-за разгоревшегося огня пострадал 61-летний мужчина, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на краевое ГУ МЧС.

Как поделились представители ведомства, произошло все в селе Богатырка в Уссурийском городском округе. Тревожный звонок пожарным поступил почти в 4 часа утра. Специалистам сообщили о том, что загорелась летняя кухня.

К зданию прибыли девять человек личного состава, к этому времени огонь поглотил кровлю. Пламя также повредило стены и перекрытие летней кухни на площади около 50 квадратных метров.

Из-за огня пострадал мужчина, но получил ли он ожоги или отравился угарным газом, не уточняется. Погибших нет, причину пожара установят специалисты.

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