На момент смерти Давыду было 19 лет. Фото: ФК «Урал».

В воскресенье, 26 февраля, футбольных фанатов потрясла трагичная новость: погиб экс-вратарь владивостокского ФК «Динамо» Давыд Алексеев. Не стало его еще 24 февраля, но люди до сих пор гадают, что послужило причиной его смерти. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О смерти футболиста сообщили в пресс-службе приморского спортивного общества «Динамо». Известно лишь то, что молодой человек погиб после падения из окна. По мнению некоторых, трагедия произошла не случайно, ведь ранее с игроком расторгли контракт, о чем в своем Telegram-канале рассказали представители ПСО в конце февраля.

Но клуб уверяет, что с момента расторжения контракта прошло много времени: Давыда уволили еще 30 декабря, и есть документ, подтверждающий это.

Команда выразила свои соболезнования семье и близким экс-вратаря, а настоящую причину его смерти предстоит узнать специалистам.

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