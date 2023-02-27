Развитие Владивостокской крепости глава Приморья обсудил с советником президента РФ

Олег Кожемяко и Владимир Толстой. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

В рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой посетил ряд ключевых объектов Владивостокской крепости. Он осмотрел состояние 1-го форта, Новосильцевской батареи и форта Поспелова, а после встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, главой Владивостока Константином Шестаковым, министром культуры и архивного дела по краю Еленой Бронниковой. На совещании обсуждались вопросы о том, как нарастить туристический и просветительский потенциал крепости, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

– В этом плане Владивостокская крепость – абсолютно уникальный объект, равных которому в стране нет. И наша общая задача – сделать все, чтобы она была максимально доступна не только жителям города и края, но и туристам со всей России, нарастание потока которых мы четко отмечаем, – отметил губернатор края.

На встрече также были Константин Шестаков и Елена Бронникова. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Директор музея Виктор Шалай добавил, что объекты крепости должны быть доступными не только местным, но и жителям краевой глубинки, а самое главное – школьникам из отдаленных районов и сел. По его словам, сотрудники учреждения уже разрабатывают необходимую концепцию.

По информации пресс-службы правительства Приморья, в 2024 году планируют провести Год Владивостокской крепости.

– В 2022 году очень успешно прошел Год Владимира Арсеньева. В данный момент Владивостокская крепость является памятником общенационального значения – очень сложным и при этом интересным. Это не просто объект культурного наследия – это зона рекреации для жителей и гостей края, место посещения и отдыха. Проведение Года Владивостокской крепости позволит узнать о ней большему количеству россиян, – рассказал советник президента.

В конце мероприятия глава Приморья подарил Владимиру Толстому книги известных исследователей края Михаила Венюкова и Николая Пржевальского.

Книги, которые губернатор края подарил советнику президента России. Фото: Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

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