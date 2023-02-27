Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток27 февраля 2023 0:09

Новый проезд и ливневку сделают на улице Гризодубова во Владивостоке в 2023 году

Такие меры помогут избавиться от подтоплений на данном участке дороги во время циклонов
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Специалисты обустроят около 200 метров сети ливневой канализации.

Специалисты обустроят около 200 метров сети ливневой канализации.

Фото: Администрация Владивостока

Масштабные работы пройдут на улице Гризодубовой во Владивостоке. Специалисты обустроят сеть ливневых канализаций, уложат новый асфальт и благоустроят придомовую территорию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проходить работы будут на участке от домов № 33-35 на улице Гризодубовой до Марины Расковой, 3, а завершатся они до середины августа.

Как сообщили в мэрии, рабочие обустроят около 200 метров сети ливневой канализации: смонтируют новые дождеприемные потоки, смотровые колодцы, перепускные трубы. Данные меры не только помогут избавиться от подтоплений во время циклонов, но и минимизировать разрушения асфальтированной дороги.

Администрация города уже объявила аукцион на проведение работ. Из условий контракта следует, что подрядчик должен не только завершить обустройство до середины августа, но и уложить новый асфальт.

Следует отметить, что в 2023 году во Владивостоке планируется отремонтировать около 20 участков дорог. В список войдут участки на Давыдова, Олега Кошевого, Луговой, Карла Маркса, Успенского, Тетюхинской, Толстого, Волжской, Шуйской и другие.

ПО ТЕМЕ

Дорогу на улице Олега Кошевого отремонтируют в 2023 году во Владивостоке

Администрация уже ищет подрядчика (подробнее)

Популярную трассу в Приморье ждет обновление

Дорожники отремонтируют водопропускные трубы и организуют объезд (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.