Новый проезд и ливневку сделают на улице Гризодубова во Владивостоке в 2023 году

Специалисты обустроят около 200 метров сети ливневой канализации. Фото: Администрация Владивостока

Масштабные работы пройдут на улице Гризодубовой во Владивостоке. Специалисты обустроят сеть ливневых канализаций, уложат новый асфальт и благоустроят придомовую территорию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проходить работы будут на участке от домов № 33-35 на улице Гризодубовой до Марины Расковой, 3, а завершатся они до середины августа.

Как сообщили в мэрии, рабочие обустроят около 200 метров сети ливневой канализации: смонтируют новые дождеприемные потоки, смотровые колодцы, перепускные трубы. Данные меры не только помогут избавиться от подтоплений во время циклонов, но и минимизировать разрушения асфальтированной дороги.

Администрация города уже объявила аукцион на проведение работ. Из условий контракта следует, что подрядчик должен не только завершить обустройство до середины августа, но и уложить новый асфальт.

Следует отметить, что в 2023 году во Владивостоке планируется отремонтировать около 20 участков дорог. В список войдут участки на Давыдова, Олега Кошевого, Луговой, Карла Маркса, Успенского, Тетюхинской, Толстого, Волжской, Шуйской и другие.

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