Местные знают это учебное заведение как не самое примерное. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Уссурийские 14-летние хулиганы, которые прогремели в приморских СМИ как «юный блатняк» за свое безобразное поведение на уроке, попали на учет комиссий по делам несовершеннолетних. 16 февраля двое малолеток пререкались с педагогом, матерясь и куря при этом электронные сигареты. Молодые люди ошибочно предполагали, что им за это ничего не будет.

– Родителей несовершеннолетних правонарушителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, – отметили в полиции. Также сотрудники органов опросили школьников и провели с ними профилактическую беседу.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором двое восьмиклассников матерятся в ответ на замечания педагога. Сидя за партой вечерней школы № 2, подрастающее поколение выкрикивает «АУЕ» (организация запрещена в России). «Остудить» учеников не удается даже взрослым. Директор школы и вовсе отказалась рассказать «КП – Владивосток» какие-либо детали насчет происходящего, сославшись на отпуск и запущенное в полиции делопроизводство.

После публикации ролика с школьниками-беспредельщиками полиция Уссурийска начала проверку. Местные знают это учебное заведение как не самое примерное. Здесь получают образование 207 человек. Предельный возраст учащихся не ограничен.

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