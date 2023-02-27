«Пример служения Отечеству»: в Петропавловске-Камчатском почтили память погибшего участника СВО

Артем Константинов родился 23 ноября 1980 года. Фото: Правительство Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском в микрорайоне «Завойко» в школе № 17 открыли мемориальную доску в честь погибшего участник спецоперации Артема Константинова. Мероприятие посетили родственники, друзья, сослуживцы бойца, представители администрации города, сотрудники и ученики учреждения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатки.

Артем Константинов был капитаном второго ранга, служил в управлении ФСБ России по Тихоокеанскому флоту в Вилючинске, после чего отправился в зону специальной военной операции, когда поступил приказ.

Мемориал в честь погибшего участника СВО установили на фасаде школы №17. Фото: Правительство Камчатского края

Он родился 23 ноября 1980 года в Ленинграде (нынешнем Санкт-Петербурге) в семье офицера. Окончил военно-морской инженерный институт по специальности «инженер по эксплуатации судовых энергетических установок», с 2002 по 2007 год служил командиром электромеханической боевой части малого ракетного крейсера «Разлив» в микрорайоне «Завойко».

В декабре 2007 года устроился на работу в Федеральную службу безопасности, где прошел путь от оперуполномоченного до руководителя структурного подразделения Управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

– Он жил достойно и пошел дальше достойно. Я рада, что мы установили эту доску. Сегодня правильно сказали, что это великая гордость и большая честь получать знания в школе, где учился такой большой и человечный мужчина, – рассказала вдова героя Елена Константинова.

На открытие памятной доски пришли родственники, друзья и сослуживцы Артема. Фото: Правительство Камчатского края

За выполнение задания в зоне СВО на территории Донбасса по указу президента России Владимира Путина Артема посмертно наградили орденом Мужества.

– Это большой пример служения Отечеству и важный пример для подрастающего поколения, – отметил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если бы не Сережка, я не знаю, как сложилась бы моя жизнь»: мать приморского солдата, погибшего в Донбассе, продолжает получать письма от друзей бойца

Матери погибшего в СВО Сергея Деменчука вручили орден Мужества во Владивостоке (подробнее)

«Защищал Родину и людей»: участника СВО из Приморья наградили посмертно

Евгений Цыганяко из Владивостока посмертно получил орден Мужества за отвагу в боевых действиях СВО (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.