В следственном изоляторе Владивостока не хватает сотрудников

СИЗО №1 на Партизанском проспекте, 28б, во Владивостоке. Фото: newsvl.ru

Район Инструментального завода во Владивостоке известен тем, что рядом, на Партизанском проспекте, 28б, находится следственный изолятор № 1. В этом СИЗО может одновременно содержаться до 1261 человека, и как показывает практика – нехватки сидельцев здесь не наблюдается. Сейчас здесь около тысячи «подопечных», в том числе 88 женщин и 15 несовершеннолетних. А вот сотрудников в настоящее время недостаточно, рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

Сейчас до полного штата учреждению не хватает 21,9 процента сотрудников. Однако, отмечают представители службы исполнения наказания, это никак не влияет на качество профессиональной деятельности и выполнения поставленных задач.

– В настоящее время руководством СИЗО № 1 ведется работа по подбору кандидатов на службу и их обучение, – сообщили в приморском ГУФСИН.

Добавим, в январе 2023 года сотрудник владивостокского изолятора получил от подследственного гражданина 70 тысяч рублей. За уплаченные кровные мужчина планировал пользоваться телефоном. На госслужащего завели уголовное дело за получение взятки (часть 3, статья 290 УК РФ).

Напомним, СИЗО № 1 однажды должно «переехать» в село Кневичи – там появятся режимные корпуса на одну тысячу человек.

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