Владивосток и города Китая свяжут новые прямые авиарейсы

Стороны обсудили совместную работу в областях бизнеса, логистики, туризма и культуры.
Фото: принтскрин видео.
Глава Владивостока Константин Шестаков и губернатор Яньбань-Корейского автономного округа КНР господин Хун Цин обсудили возобновление турпотока, в том числе безвизовых групповых туров через привычный переход в Хуньчуне и через Янцзи. Также стороны рассмотрят возможность открытия чартерного авиарейса Янцзи – Владивосток. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает об итогах первой официальной встречи после долгого перерыва и открытия границ.
Администрация Владивостока заявила, что готова стать посредником между туркомпаниями провинции Цзилинь и городами Сибири в организации туристических поездок.
– У нас до пандемии был опыт прямого авиасообщения. И надо его восстановить, уверен, проблем не будет. У Янцзи есть прямые рейсы с Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу. И мы готовы стать транзитным хабом для туристов с юга Китая. Что касается грузовых перевозок, надо изучить спрос, и если он есть – добавить грузовые авиарейсы, – отметил господин Хун Цин.
В целом стороны обсудили совместную работу в областях бизнеса, логистики, туризма и культуры. В частности предложено установить круглосуточный режим работы погранперехода «Краскино – Хуньчунь», увеличить объем грузоперевозок по железной дороге, нарастить сотрудничество малого и среднего бизнеса. Для этого предложено организовать во Владивостоке и столице ЯКАО Янцзи ярмарки, где будет представлена продукция обеих стран.
Помимо прочего, достигнута договоренность об участии команды юных спортсменов из ЯКАО в международных играх «Дети Приморья», которые пройдут во Владивостоке в июле.
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