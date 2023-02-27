Тхэквондисты «Восточного Порта» победами открыли сезон-2023

Команда «Восточник» показала отличные результаты на представительных региональных соревнованиях – открытом турнире Уссурийского городского округа и Первенстве Приморья по тхэквондо ВТФ. Суммарно восемь представителей АО «Восточный Порт» завоевали награды высшего достоинства, в активе ещё девяти ребят – «серебро» и «бронза».

Соревнования проходили в Уссурийске и Владивостоке в дисциплине керуги (поединки). На борцовские ковры-додянги вышли более 300 спортсменов от 7 лет и старше из краевого центра, Находки, Артёма и других городов Приморья. Полностью оправдали надежды самые юные спортсмены команды, выигравшие досрочно большинство своих поединков. Богатый опыт выступлений на турнирах разного уровня, мастерство и воля к победе позволили добиться успеха сестрам Ковальчук – Ольге и Владе.

Наступивший спортивный сезон команда «Восточник» тренера Владимира Кима намерена ознаменовать новыми яркими победами. Тем более, что убедительный задел уже есть.

Победители и призёры команды «Восточник»:

1 м. – Полина Ежова, Савелий Коробейников, Доминика Мазанова, Емельян Тихонов, Савелий Тихонов, Мирослава Чертопрудова (все – турнир в Уссурийске), Ольга и Влада Ковальчук (Первенство края)

2 м. – Владимир Козин (турнир в Уссурийске)

3 м. – Евгения Ежова, Егор Железнов, Ксения Кожевникова, Карина Коновалова, Тимофей Селезнёв (все – турнир в Уссурийске), Максим Кокорин, Григорий Абламский, Ольга Ковальчук, Андрей Бондаренко (все – Первенство края). Фото предоставлены пресс-службой АО «Восточный Порт».

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