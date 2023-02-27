«По лесу разбросаны останки в коробках»: приморцы наткнулись на жуткое зрелище в лесу

Очевидцы сфотографировали страшную находку.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В лесу неподалеку от села Утесное приморцы наткнулись на жуткое зрелище. В коробках и на снегу лежали кости, ребра и черепа животных.
– Не знаю, кто это делает, но весь лес завален останками. Зрелище так себе, – поделились впечатлениями очевидцы.
Черепа в коробках. Фото: mark2_che
Рядом с ужасающей находкой разбросали мусор. Кто устроил такую пугающую свалку, пока неизвестно. Местные предполагают, что неизвестные таким образом заманивают диких животных. В этом предстоит разобраться полиции, однако пока в пресс-службе МВД по Приморскому краю не сообщили о заявлениях, касающихся этого инцидента.
Жуткое зрелище. Фото: mark2_che
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о жуткой избушке, на которую наткнулся житель Находки на популярном пляже. Перед его глазами предстала следующая картина: вокруг построен забор, на частоколе которого висели трупы птиц. Предположительно, это вороны или бакланы. Еще один жуткий момент – «классический киношный», как его назвал мужчина, металлический лязг. Оказалось, когда он проходил мимо жуткого домика, его хозяин точил топор.
Местные предполагают, что кто-то заманивает хищников. Фото: mark2_che
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