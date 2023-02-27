До +7°C во Владивостоке потеплеет 28 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморские синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесет погода жителям и гостям края на этой неделе. По информации специалистов Примгидромета, обстановка обещает быть нестабильной.

Во вторник, 28 февраля, в крае начнутся осадки. Ночью температура воздуха достигнет 0…-10°C, на северо-востоке -15°C. Днем поднимется до +3…+12°C.

В среду, 1 марта, тепло покинет территорию Приморья, ворвется холодный воздух, а столбики термометров опустятся на 2-6 градусов. Небольшой снег сохранится.

Осадки начнут прекращаться 2 марта, но похолодание продолжится. Ночью температура воздуха достигнет -9…-17°C, на северо-востоке опустится до -23°C, а на побережье – до -2…-8°C. Днем столбики термометров будут колебаться от +3°C на юге до -5°C на севере.

В ночь на 3 марта морозы сохранятся, днем ожидается потепление.

Во Владивостоке в ночь на 28 февраля температура воздуха достигнет 0°C, днем поднимется до +4…+7°C. 1 марта похолодает, возможен небольшой снег, в последующие сутки также ожидаются морозы и ветер. Тепло вернется в приморскую столицу 3 марта: ночью столбики термометров покажут от 0°C до -3°C, днем – от +2°C до +5°C.

Напомним, что глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о погоде в крае на 7 и 8 марта.

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