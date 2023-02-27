Прокуратура Приморья посчитала мягким наказание известному общественнику

Сергея Мильвита приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье прокуратура обжаловала приговор в отношении известного общественника Сергея Мильвита. Представители ведомства не согласны с наказанием, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Приговор певцу вынесли 13 февраля этого года. Его признали виновным в преступлении по части 3 статьи 30 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). В качестве наказания ему назначили лишение свободы на срок до четырех лет условно, испытательный срок на четыре года и штраф в 100 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, судью просили приговорить Мильвита к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Итоговое наказание представители прокуратуры посчитали мягким и несправедливым, поэтому подали апелляционное представление.

Напомним, что задержали общественника летом прошлого года за получение крупной взятки от главы строительной фирмы. Подробности этой истории можно узнать в нашем материале.

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