На Камчатке впервые собрались представители музейного сообщества из 22 регионов страны

Музейная ассамблея проходит в Петропавловске-Камчатском с 27 февраля по 1 марта. Фото: vsolodovbrief

На Камчатке впервые прошло заседание музейной ассамблеи, в мероприятии приняли участие уже больше 80 ведущих деятелей культуры из 22 регионов России. Уникальный форум продлится с 27 февраля до 1 марта. Эксперты совместно будут разрабатывать концепцию музея воинской славы, который будет открыт в Петропавловске-Камчатском.

– Наш регион гордится своей историей не меньше, чем природой. После визита Владимира Владимировича Путина и утверждения мастер-плана развития Петропавловска-Камчатского это направление приобрело предметный характер, – сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Главной темой пленарного заседания стало обсуждение роли музеев в условиях проведения специальной военной операции, санкций и разрушения культурных связей.

Еще предстоят дискуссии по множеству вопросов: от стратегических – например, о роли музеев в поддержке социально-психологического благополучия в обществе (в период СВО, мобилизации, санкций) – до тактических – о привлечении новых посетителей, авторском и музейном праве, грантовых конкурсах, кадровых ресурсах. В рамках ассамблеи Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) проведет расширенное заседание своего президиума.

Знаковым событием станет открытие в Камчатском краевом художественном музее выставки «Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга», которая в минувшем году с большим успехом прошла в залах Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

В свою очередь, председатель Ассоциации музеев Дальнего Востока, директор музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай в ходе дискуссии отметил, что роль музеев в современных реалиях заключается не в «работе на передовой, а в тылу». По его словам, в условиях повышенной тревожности, которая на сегодня есть у граждан, именно музеи могут выступать в качестве терапии и успокоения, в том числе среди детей.

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