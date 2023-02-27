В Приморье за праздники на дорогах произошло 177 аварий, две из них – смертельные

Причиной большинства ДТП с тяжкими последствиями стало грубое нарушение ПДД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За праздничные выходные в Приморье задержали свыше 200 нетрезвых водителей. Более того, на дорогах региона произошло 177 аварий, 18 из них – с пострадавшими, две – с летальным исходом.

Самыми аварийными днями стали 23 и 25 февраля, наибольшее число ДТП зарегистрировали во Владивостоке – 95 происшествий. 200 человек лишили водительских прав за попытку прокатиться в нетрезвом виде.

Не обошлось без ЧП. В Дальнегорске по вине пьяного водителя автомобиля ВАЗ 2106 пострадала несовершеннолетняя пассажирка Toyota Premio, она получила травмы. Водители же отделались царапинами. Оказалось, что стаж 52-летнего автолюбителя составил 35 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался, однако теперь в ближайшие годы за руль он не сядет.

Отметим, что причиной большинства ДТП с тяжкими последствиями стало грубое нарушение ПДД водителями авто. Напомним, совсем недавно «Комсомолка» рассказывала о смертельном ДТП в Уссурийске. Нетрезвый водитель Toyota Crown вылетел на встречку после столкновения погиб 63-летний мужчина, который был за рулем «Лады». Вместе с ним в салоне была 62-летняя пассажирка, ее госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Уссурийске пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Виновник аварии не пострадал (подробнее)

Команда хоккеистов? Кто был внутри пассажирского автобуса во время ДТП в Приморье

Выяснились детали столкновения большегруза с автобусом в Приморье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.