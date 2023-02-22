Масштабный строительный форум ДСФ-ДИАЛОГИ состоится во Владивостоке

Опубликована программа масштабного строительного форума ДСФ-ДИАЛОГИ, который развернется во Владивостоке со 2 марта 2023 года. Мероприятия пройдут в три дня.

Местом проведения форума станет отель AZIMUT Cити во Владивостоке на Набережной, 10.

3 марта пройдет экскурсия по ведущему предприятия строительной отрасли в регионе, речь об ООО «ДСК Приморье» в Надеждинском районе (село Вольно-Надеждинское, ТОР Надеждинская, ул. Центральная, 30). Второе мероприятие в этот день запланировано в ЖК «ФОРМАТ», Надеждинский район, п. Зима Южная, ул. Центральная, 28.

Семейный день форума «НАСТРОЙСЯ НА ЗОЖ» пройдет 4 марта по адресу Royal Park, центр отдыха и здоровья, Владивосток, ул. Маковского, 65.

Ключевые темы форума:

Кадры для строительной отрасли

Импортозамещение в строительной отрасли

Стимулирующие ипотечные программы государственной поддержки строительства жилья

Комплексная застройка. Перспективы комплексного освоения территорий

Организаторы:

Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) www.вцнсп.рф

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» www.stroyleaders.ru

ФАУ «РосКапСтрой» www.roskapstroy.ru

Кадровый центр Минстроя России www.ckc.roskapstroy.ru

Ассоциация взаимодействия и развития предприятий «Международный Бизнес-Клуб «ДИАЛОГИ» www.business-dialogy.ru

Официальные партнеры:

ООО «СЗ «Молодежный» www.molodezhnydom.ru

Группа Компаний «DNS Девелопмент» www.dnsdevelopment.ru

ООО «Первая Дальневосточная ЛЭД Компания» www.geniled.ru

ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» www.dalgeoservis.ru

КГА ПОУ «Дальневосточный Технический Колледж» www.dvtk.info

Фонд правовой поддержки миграционных процессов www.fond-pravo.ru

Группа Компаний «Трудовые ресурсы» www.trud-res.ru

ООО Мастерфайбр мастерфайбр.рф

ООО «ТехноКад» www.technokad.ru

Оператор проекта, вопросы по участию:

ООО «Бабич и Партнеры»

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