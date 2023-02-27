Равнодушно продолжили кататься: на Камчатке мужчина внезапно умер на ледовой площадке

О случившемся рассказали очевидцы. Фото: принтскрин видео.

На Камчатке спокойное времяпрепровождение на катке закончилось приездом сотрудников скорой помощи: на площадке погиб мужчина. Видео с погибшим мужчиной распространяется в местных социальных сетях. Следственный комитет региона организовал проверку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам очевидцев, произошло все в субботу, 25 февраля, в Петропавловске-Камчатском на улице Кроноцкой. На кадрах ролика видно безжизненное тело, которое лежит на льду. Сложно сказать, умер ли мужчина или потерял сознание, возможно, ударившись головой об лед. Некоторые обеспокоенные очевидцы подошли проверить, все ли с ним в порядке, а после вызвали медиков.

– Тут реанимация, скорая. Ничего не понятно, жив человек или нет, – комментирует автор видео.

Какое-то время каток пустовал, но через несколько минут взрослые с детьми вновь вернулись на площадку, игнорируя лежащее тело и не пытаясь как-либо помочь.

Позже в пресс-службе Следственного комитета Камчатки рассказали, что 69-летний мужчина (1954 года рождения) действительно скончался на месте. Предположительно, он умер из-за заболевания сердца, но точную причину смерти специалисты установят во время доследственной проверки.

Как уточнили корреспонденту «Комсомолки» представители ведомства, мужчина пришел на каток один, но другие детали (например, как долго тело лежало на катке) остаются неизвестны.

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