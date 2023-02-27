Масштабный строительный форум ДСФ-ДИАЛОГИ состоится во Владивостоке

Опубликована программа масштабного строительного форума ДСФ-ДИАЛОГИ, который развернется во Владивостоке со 2 марта 2023 года. Мероприятия пройдут в три дня.
Местом проведения форума станет отель AZIMUT Cити во Владивостоке на Набережной, 10.
3 марта пройдет экскурсия по ведущему предприятия строительной отрасли в регионе, речь об ООО «ДСК Приморье» в Надеждинском районе (село Вольно-Надеждинское, ТОР Надеждинская, ул. Центральная, 30). Второе мероприятие в этот день запланировано в ЖК «ФОРМАТ» (Надеждинский район, п. Зима Южная, ул. Центральная, 28).
Семейный день форума «НАСТРОЙСЯ НА ЗОЖ» пройдет 4 марта по адресу: Royal Park, центр отдыха и здоровья, Владивосток, ул. Маковского, 65.
Ключевые темы форума:
Кадры для строительной отрасли
Импортозамещение в строительной отрасли
Стимулирующие ипотечные программы государственной поддержки строительства жилья
Комплексная застройка. Перспективы комплексного освоения территорий
Организаторы:
Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) www.вцнсп.рф
Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» www.stroyleaders.ru
ФАУ «РосКапСтрой» www.roskapstroy.ru
Кадровый центр Минстроя России www.ckc.roskapstroy.ru
Ассоциация взаимодействия и развития предприятий «Международный Бизнес-Клуб «ДИАЛОГИ» www.business-dialogy.ru
Официальные партнеры:
ООО «СЗ «Молодежный» www.molodezhnydom.ru
Группа Компаний «DNS Девелопмент» www.dnsdevelopment.ru
ООО «Первая Дальневосточная ЛЭД Компания» www.geniled.ru
ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС» www.dalgeoservis.ru
КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж» www.dvtk.info
Фонд правовой поддержки миграционных процессов www.fond-pravo.ru
Группа Компаний «Трудовые ресурсы» www.trud-res.ru
ООО Мастерфайбр мастерфайбр.рф
ООО «ТехноКад» www.technokad.ru
Оператор проекта, вопросы по участию:
ООО «Бабич и Партнеры»
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