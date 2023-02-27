Врачи Приморья рассказали, что надо сделать переболевшим коронавирусной инфекцией

Врачи призывают всех, у кого выявили COVID-19, пройти диспансеризацию. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

За последние сутки в Приморском крае выявлено 114 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Врачи призывают всех, у кого выявили COVID-19, пройти диспансеризацию. Она поможет избежать тяжелых последствий. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Как известно, особенно опасна инфекция для людей с избыточным или недостаточным весом, пациентов старше 60 лет, а также для тех, у кого есть проблемы с сердцем, печенью или легкими.

– Людям, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, тем более из группы риска, рекомендуется обратиться в поликлинику и записаться на углубленную диспансеризацию, – добавили в минздраве Приморья.

Не лишним будет соблюдать меры профилактики: носить маски, ревакцинироваться.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как защититься от вируса. Среди самых действенных мер – держать дистанцию на улице, чаще мыть руки с мылом, обрабатывать телефон салфетками с антисептиком, проветривать людные помещения.

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