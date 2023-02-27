В Приморье отремонтируют дороги, ведущие к детским садам и соцучреждениям

Специалисты выполнят ремонт с учетом требований безопасности. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Дорожники восстановят почти четыре километра дорог в Надеждинском районе. Работы затронут те участки улично-дорожной сети, которые ведут к детским садам и другим соцучреждениям. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.

В районном центре – селе Вольно-Надеждинское – дорожники отремонтируют участок переулка Торгового, который ведет к больнице, школе и ТЦ.

В Тавричанке восстановят улицу Октябрьскую и переулок Косого, которые ведут к детско-юношескому христианскому оздоровительному лагерю «Преображение», существующему с 1995 года. Сюда приезжают не только приморцы, но и гости из соседних регионов, поэтому с дорогами проблем быть не должно.

Новое покрытие также появится в поселках Новый, Таежный, Оленевод.

– В общей сложности в муниципалитете будет обновлено 3,8 километра улично-дорожной сети. Постарались включить именно те участки, которые наиболее требовали ремонта. В текущем году мы также продолжим тесно взаимодействовать с общественниками, контролировать ход ремонтных работ», – рассказали в администрации.

Специалисты выполнят ремонт с учетом требований безопасности, которые прописаны в контрактах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.