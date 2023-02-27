На Камчатке возведут единый музейный комплекс

В разработке уже находится научная концепция. Фото: Солодов. BRIEF. Фото: из соцсетей

На пленарном заседании музейной ассамблеи, которое прошло на Камчатке, губернатор края Владимир Солодов рассказал о планах построить единый музейный комплекс. Развитие музеев – важный приоритет в рамках реализации мастер-плана Петропавловска-Камчатского.

Губернатор также отметил, что по проекту комплекс будет включать музей воинской славы, художественный и краеведческий музеи. В разработке уже находится научная концепция, а затем специалисты приступят к техническому проектированию и подготовке документации.

В планах выйти на стройку уже в 2025 году. Но это будет зависеть уже от федерального финансирования.

– На сегодня одной из проблем является отсутствие у граждан знаний о своей малой родине, которые, например, у молодежи формируют желание уехать или остаться в своем регионе. При этом музеи, на мой взгляд, являются источниками впечатлений, эмоций, в которых как раз и нуждается молодежь. В этой связи учреждения культуры могут сыграть важную роль не только в подаче правдивой, достоверной информации, но и в формировании любви к малой родине, Отечеству, – добавил Владимир Солодов.

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