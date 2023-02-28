Голова где-то под составом: приморец обнаружил труп на железнодорожных путях

Сначала о случившемся узнали благодаря ролику в социальных сетях. Фото: Даниил ТКАЧЕНКО

Страшная трагедия произошла на железнодорожных путях в Приморье (на участке Смоляниново – Новонежино). Мужчина заметил рядом с рельсами тело, а когда подошел ближе, увидел, что оно еще и обезглавлено. Голова лежала в нескольких метрах от трупа. Все это приморец снял на видео, хотелось бы думать, что все это фейк, но информацию уже подтвердили в пресс-службе ДВЖД, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Кто этот мужчина, упавший под поезд, еще предстоит выяснить. На данный момент даже неизвестно, сколько ему было лет. Наш корреспондент обратился в Следственный комитет Приморья за комментарием и ждет ответа.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в Артеме 7 января в 16:40 мужчина попал под грузовой поезд. Все произошло на 12-м километре станции Артем. Он переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал, когда совсем рядом был поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но наезд предотвратить не получилось. Неизвестный скончался.

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