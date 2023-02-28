Во Владивостоке сносят легендарное кафе на популярной набережной

Жители обсуждают демонтаж здания в социальных сетях. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани сносят здание кафе напротив спорткомплекса «Олимпиец». Демонтаж помещения вызвал ажиотаж, местные жители активно обсуждают это в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о кафе «Остров сокровищ» на улице Батарейной, которое существует уже много лет, здесь не раз проводили свадьбы и корпоративы. По словам приморцев, само по себе здание своим внешним видом портило облик набережной, да и само заведение не пользовалось спросом. Если посмотреть отзывы, почти никому это место не нравилось.

Судя по отзывам, это место мало кому нравилось. Фото: telegram-канал @gorod_vl.

Жители также надеются, что второе кафе, которое находится рядом, также снесут.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу мэрии, чтобы узнать, почему демонтируют здание. Как ответили представители администрации, работы проводит собственник, помещение будут реконструировать.

– Кафе останется на том же месте, изменится только его облик.

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