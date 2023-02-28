Отключения начнутся в девять и десять часов утра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители нескольких районов останутся без холодной воды во Владивостоке во вторник, 28 февраля. Об этом сообщает Примводоканал. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным ведомства, в 9:00 воду отключат в домах, расположенных по улицам:

Архангельская, 25; Сочинская 1, 3.

Вернуть воду владивостокцам обещают в 19 часов, а причина неудобств – проведение плановых ремонтных работ.

Кроме того, подача водоснабжения будет временно прервана на Волкова, 5, 7 из-за аварии. Отключение произошло также в 9 утра, но продлится оно до 17 часов. Специалисты уже работают на месте и устраняют неполадки.

С 10:00 до 18:00 холодной воды не будет у жителей следующих домов:

Лазо, 3, 6, 9, 2, 6б, 6в;

Океанский проспект, 5, 7, 9/11, 8;

Фокина, 16, 16а, 18, 20, 23, 23а, 23б, 25, 27, 22, 24, 26а, 26, 29, 31;

Почтовая, 2-32;

Почтовый переулок, 5-9;

Петра Великого, 3а, 3;

Светланская, 21, 23, 23а, 23б, 27, 31в, 31, 31/3, 35, 37, 41, 41а, 43, 45, 39а, 39б, 49, 51а, 51-7;

Уборевича, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 6а, 8, 10а, 10/9, 10/2, 10/3, 10/4, 10/6.

Причиной отключений было проведение плановых ремонтных работ.

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