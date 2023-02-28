Зарядные устройства для электромобилей появятся в Приморье до ноября 2023 года. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В 2023 году в различных населенных пунктах Приморья появятся новые электрические зарядные станции (ЭЗС). Предназначены они для электромобилей, а завершить их установку планируется до ноября этого года. Журналист «Комсомольской правды – Владивосток» связался с министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, чтобы узнать, где будут расположены новые устройства.

По данным ведомства, больше всего ЭЗС будут размещены во Владивостоке. Сразу по два устройства установят в районе ТЦ «Дружба», остановки «Голубиная Падь», «Фетисов Арены», а по одному – около Мариинского театра, ТЦ «Луговая». Появятся новые зарядные станции и в других городах.

Артем:

район детского сада № 21;

район дома № 76 по улице Кирова;

район Дома культуры угольщиков;

район кафетерия «Березка» по улице 1-я Рабочая.

Уссурийск:

Строительная, 2;

около Дома офицеров Уссурийского гарнизона;

рядом с магазином «Никольск 3» по улице Кушнира;

ДК «Горизонт»;

около домов № 2, 4, 6 по улице Стаханова.

Находка:

район Морского сквера;

микрорайон «Поселок Врангель»;

поселок Ливадия.

Следует отметить, что организации уже начали закупать материалы для технологического присоединения электрозарядного оборудования, а также прокладывать сети к этим объектам. Проходить закупка будет за счет инвестора, но правительство края вернет часть расходов и поддержит компанию. Как добавили в ведомстве, на развитие зарядной инфраструктуры Приморья из федерального бюджета выделили 55 миллионов рублей.

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