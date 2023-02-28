Нейросеть показала, как мэр Константин Шестаков реализует мастер-план «Владивосток-2050»

Так в будущем будет выглядеть мэр Владивостока, по версии нейросети. Фото: Midjourney

В июне 2022 года мэр Константин Шестаков представил архитекторам стратегию развития города «Владивосток-2050», нейросеть тоже неплохо справилась с этой задачей. Город у моря превратился в мегаполис из фильмов о будущем, огромные небоскребы возвысились до небес. Более того, опоры Золотого моста превратились в шикарные здания с панорамными окнами. Интересно, сколько бы стоила квартира в таком новострое?

Город будущего. Фото: Midjourney

В целом Владивосток, по версии искусственного интеллекта, останется таким же прекрасным, только на сопках появится большое количество интересных архитектурных построек, а на знаменитой набережной Цесаревича воздвигнут белоснежное здание в виде современного круизного лайнера. И, конечно же, по морю будут ходить корабли, много кораблей.

«Владивосток-2050». Фото: Midjourney

Напомним, Константин Шестаков отмечал, что особое внимание в стратегии «Владивосток-2050» уделено развитию общественного транспорта, комплексной застройке территорий, благоустройству общественных пространств. В частности речь идет о воссоздании исторического центра и единой набережной вдоль Амурского залива, завершении строительства музейного комплекса на Орлиной сопке, а также о развитии острова Русский.

Также совсем недавно «Комсомолка» рассказала о еще одном творении нейросети – Приморском океанариуме. Киты, выглядывающие из аквариумов, необычные здания, вырастающие к небесам, огромные рыбы, проплывающие над головой – таким искусственный интеллект увидел главную «жемчужину» города.

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