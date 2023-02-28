Во Владивостоке в первый день весны увеличится стоимость проезда в автобусах

Последний раз цена на проезд в транспорте в краевом центре повышалась 1 ноября 2021 года. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Уже завтра, 1 марта, в приморской столице увеличится стоимость проезда в автобусах. В материале «Комсомольской правды – Владивосток» напомним, в какую цену теперь стоит проехать на общественном транспорте, что такое проездной билет, как его оплатить и на сколько поездок он вообще рассчитан.

НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Стоимость проезда останется дифференцированной, в зависимости от формы оплаты, и составит 32 рубля при оплате транспортной картой (была 30 рублей), 35 рублей – при оплате любой банковской картой (была 32 рубля) и 40 рублей – наличными (была 35 рублей).

ТАРИФЫ НА ПРОЕЗДНОЙ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Билеты предусматривают два тарифа: «Безлимит 1 месяц» и «Лимит 40 поездок в месяц». Стоимость проездных будет разной – 1920 рублей и 1216 соответственно. В первом случае число поездок не будет ограничено, при этом заплатить владелец билета сможет только за себя. Второй тариф хоть и будет ограниченным, при этом все равно даст возможность экономить 5% стоимости от всех поездок. Транспортная карта, к слову, не будет именной, но есть нюанс: оплатить можно только одну поездку в течение одного рейса.

Появятся ли годовые проездные? В администрации Владивостока на этот вопрос ответили утвердительно – такая возможность пока находится в разработке.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОЕЗДНОЙ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ?

Оба вида билета длительного пользования (БДП) оформляются в электронной форме и только на транспортной карте или ее подвидах (брелоки, браслеты, попсокеты). Если у вас уже есть карта, то заводить новую не придется. Купить или пополнить проездной можно только с 25 числа предыдущего месяца по 5 число месяца действия билета. Это сделано, опять же, в целях экономии денег пассажиров. Если проездной билет не был приобретен в указанный промежуток времени, оплата проезда будет производиться согласно тарифам на проезд с баланса карты. Активация всех купленных проездных начинается с первого числа месяца и заканчивает свое действие в последний день месяца.

Ранее «Комсомолка» также рассказывала о том, что делать, если техника даст сбой. Например, оплата не пройдет. Если проездной вдруг окажется неисправным, то владельцу все равно придется оплатить поездку согласно действующему тарифу. А после инцидента обратиться к Оператору по адресу: улица Адмирала Юмашева, 40, с соответствующим заявлением.

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